Fábio Silva quer ajudar seleção sub-21 a fazer quatro em linha

Fábio Silva espera que a seleção portuguesa de sub-21 consiga obter as quarta e quinta vitórias em tantos jogos no duplo compromisso diante de Chipre, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2023.

"Temos vindo numa sequência de jogos muito boa e, agora, é darmos continuidade ao que temos vindo a fazer. Vão certamente ser jogos difíceis, mas estamos mais focados no que podemos continuar a fazer e no bom caminho para continuarmos esta sequência de vitórias", frisou o ponta de lança, esta terça-feira, em conferência de imprensa.



Fábio Silva reconheceu que a equipa de Rui Jorge ainda não tem "muitas luzes" sobre a seleção de Chipre, no entanto, salientou que o mais importante é pensar no que há a fazer para conquistar os seis pontos.

"Temos de pensar no que temos de fazer, a maneira que temos de entrar em jogo e as oportunidades que temos de criar para conseguirmos superar o adversário. É isso que vamos fazer e é assim que temos estado a treinar, para chegar lá e dar uma boa resposta", destacou.



Portugal segue no primeiro lugar do grupo D de apuramento para o Europeu, com nove pontos, após três vitórias em três jogos. Em segundo, está a Grécia, com oito pontos. Chipre completa o pódio, com sete.

A seleção nacional de sub-21 visita os cipriotas na sexta-feira, às 16h00, e recebe-os quatro dias depois, a 16 de novembro, às 19h15, em Faro.