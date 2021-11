Espanhol Gil Manzano apita o Irlanda-Portugal

A equipa das quinas está na segunda posição do grupo, a um ponto da Sérvia, mas com menos um jogo realizado. Independentemente do resultado com a Irlanda, Portugal vai decidir a vitória no grupo frente à Sérvia, em Alvalade, no domingo. O primeiro classificado do grupo apura-se automaticamente para a fase final do Campeonato do Mundo; o segundo classificado apura-se para um "play-off".

Os jogos com Irlanda e Sérvia estão agendados para as 19h45 dos dias respetivos e têm transmissão na Renascença.