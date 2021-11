Quem ficou de fora da convocatória da seleção nacional?

Na baliza, Rui Silva , do Bétis, foi novamente preterido, com Fernando Santos a optar mais uma vez pelo trio Rui Patrício, titular habitual, Anthony Lopes, do Lyon, e Diogo Costa, do FC Porto.

Fernando Santos não cortou ninguém no meio-campo em relação à última convocatória e adicionou o nome de Renato Sanches, que tinha falhado os últimos jogos por lesão. De fora ficam nomes como Otávio, Pizzi e Sérgio Oliveira.

No ataque, Gonçalo Guedes deu lugar a João Félix e Rafael Leão repete presença. Ricardo Horta foi mencionado por Fernando Santos e fica de fora, tal como Pedro Gonçalves, que voltou de lesão, esteve no Euro 2020 e bisou na Liga dos Campeões frente ao Besiktas, mas ainda não regressa às opções da seleção.

Francisco Trincão, do Wolverhampton, tinha sido chamado à seleção na última convocatória, como opção ao lesionado Rafa Silva e foi dispensado à chegada ao estágio por estar positivo à Covid-19. Também não integra os convocados.

"Escolhemos os melhores"

Questionado sobre as opções, Fernando Santos explicou que escolheu os melhores jogadores para a dupla jornada que enfrenta.

"Deixamos muitos jogadores de fora que têm correspondido muito bem. A avançados, tens o Pote, o Trincão, o Guedes, o Horta. São vários jogadores que podiam ser convocados, mas tenho de fazer uma opção. Tenho um lote de 30 e alguns jogadores que são sempre equacionados. Perante os adversários e perante o que penso, escolhemos os melhores para esta dupla jornada", explicou.

Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que, ainda assim, tem mais um encontro disputado, pelo que à equipa das ‘quinas’ basta um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, agendado para dia 14, no Estádio da Luz.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem para a fase final, tendo em conta que Luxemburgo (seis), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados.