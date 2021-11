Dalot ou Cancelo. Fernando Santos vai adaptar lateral esquerdo na Irlanda

Fernando Santos vai a jogo com a República da Irlanda com um lateral esquerdo adaptado devido ao castigo de Nuno Mendes.

Apesar de uma lista maior de 26 convocados para os últimos dois jogos de apuramento para o Mundial 2022, Fernando Santos terá de adaptar um jogador a defesa esquerdo, visto que convocou apenas Nuno Mendes para a posição. Raphael Guerreiro está lesionado e Mário Rui foi preterido pelo selecionador.

O defesa do PSG vai cumprir castigo e será previsivelmente rendido por um dos três laterais direitos convocados: Diogo Dalot, João Cancelo ou Nélson Semedo.

Na época passada, Diogo Dalot jogou na esquerda no AC Milan em diversas ocasiões, tal como João Cancelo no Manchester City e são os principais candidatos a ocupar a vaga.

De resto, a posição também não é estranha para Cancelo na seleção nacional. A 27 de março, Portugal empatou na Sérvia a dois golos com Cancelo a ocupar a posição de lateral esquerdo, jogando Cedric Soares do lado direito.

Fernando Santos abordou o assunto de forma breve na conferência de imprensa na Cidade do Futebol, depois de apresentar os convocados: "Não tenho o Raphael por lesão, mas tenho vários laterais. Tenho muitos alas".

Com duas partidas para disputar, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A de apuramento, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que, ainda assim, tem mais um encontro disputado, pelo que à equipa das ‘quinas’ basta um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, agendado para dia 14, no Estádio da Luz.