Selecionador nacional rejeita favoritismo frente à Bulgária

O selecionador nacional feminino, Francisco Neto, rejeitou falar, esta segunda-feira, num pretenso favoritismo de Portugal para a deslocação à Bulgária, em mais um jogo de apuramento para o Mundial 2023.

Com Portugal atualmente no segundo lugar do grupo H, com sete pontos em três partidas, apenas atrás da líder Alemanha, que fez o pleno e soma nove pontos, o selecionador enalteceu a capacidade búlgara, embora esta seleção ainda não tenha pontuado nesta qualificação, e enfatizou o aumento da competitividade no futebol feminino.

"A nível internacional acho que não devemos falar muito em favoritismos. Acima de tudo, temos é de ter respeito pelo adversário, porque aquilo que o futebol feminino nos tem demonstrado muito é que os 'rankings', que antigamente contavam muito dentro de campo, neste momento contam cada vez menos. Ou seja, as equipas menos cotadas do ranking já conseguem tirar pontos, ser competitivas e ganhar jogos às equipas mais cotadas", frisou, em declarações aos jornalistas.

Portugal "muito sério, muito focado, muito fresco"

Francisco Neto mostrou-se determinado na conquista dos três pontos, mas não deixou de admitir dificuldades. Nesse sentido, apelou à disponibilidade e frescura das suas jogadoras, que na última semana alcançaram um importante triunfo (2-1) sobre a Sérvia.

"O contexto não será fácil, depois de um jogo muito exigente com a Sérvia, com alguma fadiga acumulada e uma viagem pelo meio", frisou o selecionador, continuando: "Tem de ser um Portugal muito sério, muito focado, muito fresco e muito disponível para conseguir trazer os três pontos para casa, que é aquilo que nós queremos."

O encontro entre Bulgária e Portugal, a contar para a quarta jornada do grupo H da fase de apuramento para o Mundial 2023, está marcado para terça-feira, às 14h00, no Estádio Lokomotiv Plovdiv.