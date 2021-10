Cristiano Ronaldo e a Seleção. “Ainda não chegou a minha hora” de abandonar

O avançado Cristiano Ronaldo garante que não está a pensar deixar a Seleção.

Questionado pela Sky Sports se estaria a pensar deixar a equipa das quinas para prolongar a carreira nos clubes, o capitão luso foi claro.

"Mas porquê? Creio que ainda não chegou a minha hora. Não se trata daquilo que as pessoas querem, mas sim aquilo que eu quero. Quando não me sentir capaz de correr, driblar, chutar, quando ficar sem força... Mas ainda tenho isso em mim, por isso quero continuar, pois ainda me sinto motivado. É a palavra principal, sentir-me motivado, fazer as pessoas felizes e a minha família também, tal como os fãs e a mim mesmo”, referiu.

O atual jogador do Manchester United, de 36 anos, acrescenta: “Quero colocar o nível ainda mais alto. Falas de Portugal, mas na Liga dos Campeões sou o melhor marcador, o que tem mais vitórias, assistências... tudo”.

Nesta mesma entrevista, CR7 falou sobre o seu regresso a Old Trafford e pede tempo.

“A adaptação demorará tempo, mesmo no nosso sistema de jogo, mas creio que, passo a passo, temos de colocar na nossa mente que tudo é possível. Não falo apenas das questões individuais, porque coloco sempre o coletivo em primeiro lugar. Todos sabem o meu papel e eu sei qual é, tanto na equipa como no clube. Marcar golos, ajudar a equipa com a minha experiência e conhecimento do jogo. Se todos pensarem desta forma, se se sacrificarem pela equipa, creio que seremos uma equipa melhor.”