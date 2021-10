Portugal derrota Sérvia e é segunda no grupo de qualificação

A seleção feminina de futebol venceu por 2-1 a congénere da Sérvia, em jogo do grupo H de qualificação para o Mundial de 2023, disputado no estádio do Bonfim, em Setúbal.

A equipa das quinas inaugurou o marcador por intermédio de Ana Borges, aos 28 minutos.

As sérvias empataram nos descontos da primeira parte, aos 47 minutos, por Nina Matejic.

Na segunda parte, a capitã Dolores Silva fechou a contagem, aos 52 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Portugal mantem-se no segundo lugar do grupo, que dá acesso aos “play-off” de qualificação para o Mundial, com sete pontos, a dois da líder Alemanha.

A Turquia é terceira com quatro. Sérvia, Israel e Bulgária ainda não pontuaram.