Portugal cai para oitavo lugar do "ranking" FIFA de seleções

Portugal caiu para o oitavo lugar do "ranking" FIFA de seleções masculinas, na atualização desta quinta-feira.

A seleção nacional derrotou Qatar (3-0), em particular, e Luxemburgo (5-0), na qualificação para o Mundial 2022, em outubro. Porém, somou menos pontos do que a Espanha, finalista vencida da Liga das Nações, que sobe a sétima, com 1687,66 pontos, contra os 1681,73 de Portugal.

O "ranking" continua a ser liderado pela Bélgica, que apesar de não ter somado qualquer ponto (perdeu a meia-final da Liga das Nações) mantém uma vantagem de quase 12 pontos para o Brasil, segundo classificado. A França, nova campeã da Liga das Nações, ganhou quase 25 pontos e ascendeu à terceira posição. A Itália subiu a quarta. Quem ficou a perder foi a Inglaterra, que caiu do pódio para o quinto lugar.

Na próxima janela, Portugal defronta a República da Irlanda, em Dublin, a 11 de novembro, e recebe a Sérvia, no Estádio da Luz, a 14. Trata-se das últimas duas jornadas de apuramento para o Mundial do Qatar.

A equipa das quinas está no segundo lugar do grupo A, com 16 pontos, menos um do que os sérvios, mas também menos um jogo disputado.

Ambos os encontros, decisivos para as contas finais, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.