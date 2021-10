Mundial 2022. Fernando Santos anuncia última convocatória da qualificação a 4 de novembro

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, que a convocatória para os dois últimos jogos de apuramento para o Mundial 2022 será divulgada no dia 4 de novembro, quinta-feira, às 12h30.

Fernando Santos revelará quem são os eleitos para a visita à República da Irlanda, em Dublin, a 11 de novembro, e para a receção à Sérvia, no Estádio da Luz (saiu de Alvalade), em Lisboa, três dias depois.

Portugal está na segunda posição do grupo A de qualificação para o Mundial do Qatar, com 16 pontos, menos um do que a Sérvia, que lidera, mas também menos um jogo disputado. A visita da seleção nacional à Irlanda e o encontro decisivo com os sérvios terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Logo a seguir à convocatória dos "AA", informa a FPF, o selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, anunciará a lista de eleitos para o duplo duelo com Chipre, de apuramento para o Euro 2023 da categoria. Portugal joga em Chipre a 12 de novembro e em Faro quatro dias depois.