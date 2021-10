Ana Borges confia que Portugal é melhor do que a Sérvia

A capitã Ana Borges confia que a seleção nacional vai demonstrar, na quinta-feira, que tem valor para vencer a Sérvia e estar no Mundial 2023.

“A Sérvia é uma equipa muito forte, com grande potencial, e jogadoras a atuar em clubes muito bons. Mesmo assim, só temos de pensar em nós. Se fizermos o nosso trabalho, faremos um bom jogo e um bom resultado”, afirmou a jogadora do Sporting, esta terça-feira, aos jornalistas.

Borges frisou que “todos os jogos são importantes” e que ganhar à Sérvia pode significar pouco se a equipa perder pontos noutras partidas.

“De nada nos serve ganharmos à Sérvia e depois perdermos pontos com equipas mais acessíveis. Todos os pontos no final vão contar e é isso que nos vai permitir estar no Mundial. Só dependemos de nós e sabemos que somos melhores do que elas”, atirou, confiante, a capitã das quinas.

Exemplo de longevidade

À beira de somar 160 internacionalizações, Ana Borges, de 31 anos, considera que o importante é continuar a estar presente nas convocatórias da seleção e elogia a renovação que o grupo tem sofrido.

“A jogadora portuguesa tem muita qualidade e termos mais opções é uma vantagem. As jogadoras que chegaram têm trazido mais valor ao grupo e isso é bom para o futuro da seleção”, destacou a polivalente.

Portugal segue no segundo lugar do Grupo H, com quatro pontos, contra seis da líder Alemanha, ambas as seleções com dois jogos. Com um jogo, a Turquia soma um ponto e Sérvia, Israel e Bulgária estão a zero.



A seleção empatou por 1-1 na Turquia (16 de setembro) e goleou por 4-0 em Israel (19), enquanto as sérvias foram goleadas por 5-1 na Alemanha.

Portugal defronta a Sérvia na quinta-feira, às 18h00, no Estádio do Bonfim. Informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.