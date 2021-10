Mundial 2022. Portugal-Sérvia muda de Alvalade para a Luz

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta sexta-feira, que o último jogo de Portugal de qualificação para o Mundial 2022, frente à Sérvia, vai ser na Luz, em vez de Alvalade, como estava previsto.

A mudança é justificada com o "calendário sobrecarregado do Sporting em casa", entre jogos da I Liga e da Liga dos Campeões, nas próximas semanas. O Portugal-Sérvia está marcado para o dia 14 de novembro.

"A FPF agradece ao Sporting Clube de Portugal e ao Sport Lisboa e Benfica e em particular aos presidentes Frederico Varandas e Rui Costa, a disponibilidade e compromisso manifestados", lê-se no site oficial.



A FPF revela, ainda, que acordou com o Sporting que a seleção nacional voltará a jogar em Alvalade em próxima fase de qualificação.

A Sérvia lidera o grupo A de qualificação para o Mundial do Qatar, com 17 pontos, mais um do que Portugal, que tem, contudo, menos um jogo disputado. A partida que pode ser decisiva está marcada para 14 de novembro, às 19h45, agora no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.