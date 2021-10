O “orgulho” de Patrício e o golo “especial” de Palhinha

Rui Patrício

“É uma vitória mais do que merecida. Fizemos excelente jogo e o mais importante era vencer. Faltam duas finais. Não pensamos em empates, objetivo é ganhar. Hoje fiz 100 internacionalizações, é um grande motivo de orgulho para mim, mas também a minha família, amigos, treinadores que tive ao longo dos anos e por todos os que me acompanharam na carreira.”

João Palhinha

“É sempre especial fazer golos pela seleção, ainda para mais no meu país. Irei sempre recordar este golo com carinho por ter sido neste ambiente, com este público. Foi um jogo que tornámos fácil. As equipas são cada vez mais competitivas e goleadas são cada vez mais raras. Temos crescido jogo até jogo e isso nota-se.”

Bruno Fernandes

"Marcar ajuda sempre, independentemente de ser cedo ou não. Sabíamos que o Luxemburgo, com o passar do tempo, podia fechar-se cada vez mais e que tínhamos de entrar fortes. Foi o que fizemos, marcámos dois golos e depois o jogo acabou por partir um bocado na primeira parte, mas nos minutos finais já conseguimos manter o controlo. Entrámos para a segunda com mais tranquilidade, procurando manter mais a bola sempre que a conseguíamos. O Luxemburgo conseguiu ter mais bola, mas sempre no seu meio-campo defensivo e sem causar grandes perigos. Isso a nós não fez confusão. Acho que fizemos uma exibição globalmente muito completa e o mais importante que era o resultado”.