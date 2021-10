Fernando Santos. Jogo da Sérvia “vai ser decisivo”

O selecionador nacional gostou de exibição e da vitória (5-0) de Portugal contra o Luxemburgo.

“Eles [o Luxemburgo] tentaram vir aqui jogar, mas estávamos bem preparados. Nos primeiros 20 minutos manietámos o adversário completamente, eles arriscaram e nós respondemos com oportunidades de golo”, disse Fernando Santos.

Apesar disso, o técnico lembra que, a partir de certa altura, “começámos a jogar à pressa. Em vez de jogar depressa, começámos a jogar à pressa. Começámos a querer chegar com um ou dois toques à área do Luxemburgo”.

No entanto, “sempre que estivemos organizados conseguimos criar perigo”.

Depois de saber que a Sérvia também venceu, Fernando Santos não teve dúvidas: “O último jogo vai ser decisivo em qualquer circunstância”.

“Se ganharmos na Irlanda, vamos depender de dois resultados no jogo com a Sérvia, essa é a vantagem. O empate chegar [com a Sérvia] dá vantagem porque vai obrigar o adversário a abrir-se mais. Por aí, sim, poderá haver vantagem”, acrescentou.

Portugal goleou o Luxemburgo por 5-0. Cristiano Ronaldo fez um hat-trick. Bruno Fernandes e João Palhinha também marcaram.