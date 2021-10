Diogo Vila alerta Portugal. "Luxemburgo tem evoluído bastante"

Diogo Vila, defesa português que jogou no Etzella, do campeonato luxemburgês, nas últimas duas temporadas, fala de uma seleção portuguesa super favorita à vitória e que, marcando cedo, pode desequilibrar um opositor que foi goleado na Sérvia.

À procura de recuperar o primeiro lugar, Portugal defronta o Luxemburgo, que tem evoluído muito nos últimos anos e que, nesta altura, é terceira classificada no grupo A de qualificação.

"Eles até ganharam na Irlanda por 1-0, mas foram goleados na Sérvia. O Luxemburgo tem qualidade, mas se Portugal marcar cedo até pode conseguir um resultado dilatado. Eles têm dificuldade para reagir quando sofrem um golo nos primeiros minutos", diz em entrevista a Bola Branca.

Fernando Santos já alertou para a evolução que os luxemburgueses têm revelado e ainda no último jogo em casa só perderam por 1-0 com a Sérvia. Diogo Vila dá conta do crescimento da equipa do Grão-Ducado.



"No geral, o futebol tem evoluído muito no Luxemburgo. A seleção tem conseguido alguns resultados positivos e os clubes estão, regularmente, nas competições europeias. Têm muitos jogadores a jogar nas melhores ligas da Europa. Portugal tem condições para conseguir uma vitória mas eles têm qualidade no seu jogo e podem ser perigosos", acrescenta.



Gerson Rodrigues e companhia

O defesa, que esta temporada regressou a Portugal para jogar no Amarante, destaca alguns jogadores da seleção luxemburguesa e em particular um ex-companheiro de equipa, Diogo Pimentel.

"Os melhores jogadores do Luxemburgo são o Gerson, que estava no Dínamo Kiev e foi agora emprestado ao Troyes, o ex-Nacional da Madeira, Vincent Thill, o defesa esquerdo que passou pelo Sporting, Mica Pinto, e quero destacar um jogador que é português, o Diogo Pimentel, um alentejano que jogou comigo no Etzella e que já merecia estar num campeonato mais competitivo porque tem muita qualidade", refere.

Regresso a Portugal e ao Amarante

Diogo Vila gostou de estar no Luxemburgo, mas o apelo de regressar ao clube do coração, o Amarante, foi mais forte.

"A minha experiência no Luxemburgo foi fantástica. As pessoas lá são muito acolhedoras e ajudam-nos bastante. Só tenho a falar bem do Luxemburgo, país onde nasceu a minha filha. O regresso a Portugal também é especial porque volto ao Amarante, o meu clube, e onde vamos tentar concretizar o objetivo de subida de divisão", conclui.

Portugal-Luxemburgo, esta noite às 19h45, com arbitragem do francês Benoit Bastien. A Bola Branca especial, para o relato do jogo, vai começar às 19h30.