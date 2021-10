Fernando Santos espera Luxemburgo "sem nada a perder"

Fernando Santos, selecionador português, não acredita que o Luxemburgo vá jogar no contra-ataque contra Portugal, visto que "não tem nada a perder". Depois da derrota com a Sérvia, o Luxemburgo tem de vencer Portugal para ainda sonhar com o Mundial 2022.

"É a última réstia de esperança deles, não me parece que venham jogar no contra-ataque. Espero um jogo com grau de dificuldade elevado, até pelo que vi deles contra a Sérvia. Já mostraram que estão em c rescendo, lembro-me de jogar com eles há cinco anos e eram interessantes, mas não tinham esta evolução", atira.

O selecionador português recorda o jogo no Luxemburgo, em que Portugal venceu por 3-1, mas começou a perder.

"Vimos as dificuldades que tivemos quando jogamos lá. Conseguimos dar a volta, mas é uma equipa que procura sempre sair a jogar e isso demonstra bem o que quer", atira.

Portugal encara o jogo como "mais uma final": "Faltam estes três jogos para estarmos no Mundial e é nisso que temos de nos concentrar. Se formos equilibrados, estaremos mais perto da vitória".

Catar importante, mas sem influência no onze

Fernando Santos elogia a atitude dos jogadores frente ao Catar, principalmente dos menos utilizados, mas diz que não lhe criou dúvidas no onze que vai jogar com o Luxemburgo.

"Foi muito importante o que a equipa fez com o Catar, mostraram-me que querem jogar, mas não tenho dúvidas no onze para amanhã", explica.

Portugal-Luxemburgo joga-se na terça-feira, no Estádio Algarve, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022. O jogo arranca às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.