Diogo Jota fora do jogo contra o Luxemburgo

Diogo Jota não recuperou da lesão que o tem impedido de treinar e está fora do jogo desta terça-feira contra o Luxemburgo, partida de qualificação para o Mundial 2022.

O avançado do Liverpool, com queixas musculares, não tem treinado com a equipa das quinas e já esta segunda-feira Fernando Santos tinha admitido a possibilidade de o jogador ser dispensado.

A Renascença sabe que Gonçalo Guedes é o nome mais provável para o onze.

Portugal está a três vitórias de garantir o apuramento para o Mundial 2022.