Diogo Jota ainda ausente na véspera do Luxemburgo

O internacional português Diogo Jota continua ausente dos treinos da seleção, na véspera do jogo com o Luxemburgo.

O avançado do Liverpool falhou o amigável com o Catar e continua condicionado na véspera do último jogo da pausa internacional, a contar para a qualificação para o Mundial 2022.

De resto, Fernando Santos conta com todos os convocados à sua disposição. Jota, de 24 anos, soma oito golos em 22 internacionalizações por Portugal.

Portugal-Luxemburgo joga-se na terça-feira, no Estádio Algarve, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022. O jogo arranca às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.