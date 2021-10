Benfica, Sporting e Braga dominam convocatória

O selecionador Francisco Neto convocou 23 jogadoras para os próximos jogos de qualificação para o Mundial feminino em 2023.

Portugal recebe a Sérvia a 21 de outubro, no estádio do Bonfim, em Setúbal. No dia 26, defronta a Bulgária, em Plovdiv.

Sporting e Benfica, com seis jogadoras, e Sp. Braga, com cinco, dominam a convocatória.

Convocadas:

Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth, Catarina Amado e Lúcia Alves

Famalicão: Rute Costa

Ferroviária: Suzane Pires

Kansas City: Jéssica Silva

Levante: Tatiana Pinto

Marítimo: Telma Encarnação

Servette: Inês Pereira

Sporting: Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alicia Correia

Sp. Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton, Patrícia Morais e Carolina Mendes

Portugal está no segundo lugar do Grupo H de qualificação, com quatro pontos, menos dois que a Alemanha.