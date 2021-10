Três estreias por Portugal. "Felicidade enorme"

Portugal venceu o Qatar, por 3-0, em partida de preparação. Fernando Santos estreou mais três jogadores na Seleção A. Atletas estavam felizes no final do encontro.

Rafael Leão

“É uma emoção, um grande orgulho estar aqui a representar a nossa seleção e estou muito contente pela vitória. Foi um momento de inspiração, que vem da confiança que os jogadores mais velhos me passaram. Faltou sorte, mas o golo vai chegar certamente e estou muito contente pela vitória. É consequência do meu trabalho, tento sempre responder dentro do campo e, se conseguir fazer isso, certamente que serei chamado mais vezes”

Matheus Nunes

“É uma felicidade muito grande e um orgulho para mim. Fiquei ansioso quando percebi que ia jogar. Sabia o que tinha de fazer e estou muito feliz. Recusar o Brasil foi uma decisão que tomei com a minha família e espero que tenha sido a decisão certa. A tendência é para melhorar. Estava um pouco ansioso no início e vou melhorar ao passar mais tempo com eles. Estou muito feliz com a minha estreia. Vou trabalhar o máximo no clube para ser chamado aqui”.

Diogo Costa

“Sinto uma felicidade enorme. É uma motivação extra para mim, pelo trabalho que fiz para chegar até aqui. Uma motivação para continuar a aprender e para trabalhar. Estes jogos são os mais difíceis. Toco poucas vezes na bola, a concentração tem de estar mais forçada. Qualquer jogo tem sempre esse bichinho, essa ansiedade, mas consigo controlar bem. Basta acreditar em mim e pensar no que trabalhei para chegar até aqui, para continuar a trabalhar. Acreditei em mim e vou continuar a acreditar”.