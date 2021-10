Sérgio estava no camarote, mas Francisco focou-se na bancada

"É sempre especial marcar pela seleção. [Especial a presença do pai?] Penso mais no público em geral, que nos ajudou muito. Foco-me mais nisso", responde Francisco, no encontro com os jornalistas, esta sexta-feira, poucas horas depois da goleada por 11-0 ao Liechtenstein .

Francisco Conceição alerta que na terça-feira, frente à Islândia, o contexto será bem diferente daquele experimentado em Vizela, com o Liechtenstein. "Teremos um adversário mais complicado, mais competitivo que nos vai criar outro tipo de dificuldades", define.

A Islândia ainda não perdeu no Grupo D de qualificação para o Europeu de 2023. Venceu a Bielorrússia e empatou com a Grécia. Os islandeses estão no quarto lugar do grupo (seis equipas), com quatro pontos.

Portugal está no segundo lugar, com seis pontos, atrás do Chipre que lidera, com sete pontos, mas mais um jogo realizado. O Islândia-Portugal, em Reiquiavique, realiza-se na terça-feira, às 16h00.