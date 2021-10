Fernando Santos vai estrear Matheus Nunes e Rafael Leão

Fernando Santos adiantou, esta sexta-feira, que estreará Matheus Nunes e Rafael Leão na seleção nacional frente ao Qatar, no sábado.

Em conferência de imprensa de antevisão do particular com o anfitrião do Mundial 2022, o selecionador nacional reconheceu que, considerando que há um jogo importante com o Luxemburgo três dias depois, terá de fazer gestão frente ao Qatar, porque "os jogadores estão carregados":

"Muitos jogos, competições europeias, disputas internas. Dentro dessa gestão, parece-me normal que Matheus e Rafael seguramente irão a jogo."

O mesmo poderá não se aplicar ao guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto, que ainda não se estreou com a camisola da seleção nacional.



"Ainda vou pensar sobre o assunto, porque é um lugar mais específico. Diogo Costa ou entra a princípio ou continuará a crescer. É um jovem com muito talento, com muita qualidade, em quem acreditamos. Mas nunca farei substituições de guarda-redes a meio", salientou.

Dois jovens de grande valor

Questionado sobre a integração de Matheus Nunes, que abdicou de representar o Brasil para jogar por Portugal, Fernando Santos garantiu que o médio do Sporting tem correspondido às expectativas.

"Eu não chamo jogadores que não acho que tenham qualidade. Vendo as qualidades dele, está a jogar a titular no clube, tem 22 anos, fez toda a formação no futebol português, é muito importante integrá-los para eles entenderem o contexto de seleção. Ele tem correspondido ao que esperávamos, mas não tem sido só ele. Estão todos a integrar-se bem. São jogadores de futuro na seleção nacional e quanto mais depressa forem entendendo o contexto da seleção melhor para nós", salientou.



Rafael Leão foi convocado para colmatar a lesão de Rafa Silva e o positivo à Covid-19 de Francisco Trincão. O avançado do AC Milan é um jogador que Fernando Santos "conhecia bem" e que "tem crescido muito".

"Há um ano que andamos a vê-lo com muita atenção, reconhecemos que tem um potencial diferenciado de outros. Já na última convocatória podia ter entrado. Nesta acabou por beneficiar das saídas [de Rafa e Trincão] e da questão de o Jota ainda não estar a 100%. Tem muito a ver com a observação. O Rafael tem muitas condições. Melhorou vários aspetos que antes lhe faltavam e agora no Milan está a mostrar, está um jogador de equipa. É um jogador com muito futuro e agora é vê-lo evoluir na seleção e ver o que pode mostrar no jogo", projetou o selecionador.

Portugal defronta o Qatar no sábado, às 20h15, no Estádio Algarve. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.