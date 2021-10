Fernando Santos já tem Rúben Neves e Semedo. Só falta Jota

Nelson Semedo, pela primeira vez, e Rúben Neves, de regresso após ter falhado a sessão de quinta-feira, foram as novidades no treino da seleção nacional, esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Semedo foi chamado de urgência, para o lugar de Raphael Guerreiro, chegou a Portugal ao início da tarde de quinta e só hoje esteve à disposição do treinador.

Neste momento, Fernando Santos só não conta com Diogo Jota, que continua à margem do grupo. O avançado do Wolverhampton mantém-se, no entanto, na convocatória, sinal de que apesar de não contar para o jogo com o Catar, no sábado (20h15), estará disponível para o desafio com o Luxemburgo, na terça-feira (19h45), a contar para o apuramento para o Mundial 2022.

Os dois jogos, com transmissão na Renascença, realizam-se no Estádio Algarve.