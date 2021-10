Eusébio. Estreia pela seleção foi há 60 anos

A 8 de outubro de 1961, o "Pantera Negra" estreou-se pela mão do selecionador Fernando Peyroteo também em dia de debute num curto consulado do antigo goleador do Sporting no comando técnico da equipa das quinas.

Portugal jogava a fase de qualificação para o Mundial do Chile de 1962. No Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, um estádio cheio com cerca de seis mil espectadores assistia à primeira vitória da história da seleção luxemburguesa num jogo oficial. A equipa do Grão-Ducado venceu por 4-2, numa grande surpresa já que no jogo da primeira volta em Lisboa, Portugal vencera por 6-0, em Março do mesmo ano.

A derrota no Luxemburgo acabou por ter peso nas contas de qualificação. Portugal também perdeu o último jogo da fase de qualificação em Inglaterra e ficou fora do Mundial de 1962.

Eusébio estreou-se no Luxemburgo com um golo apontado aos 82 minutos quando a seleção portuguesa já perdia por 3-0. O outro golo da equipa das quinas surgiria perto do apito final pelo avançado do Belenenses Iaúca. A figura do jogo acabou por ser Ady Schmit, um serralheiro de profissão que apontou três golos a Costa Pereira.

Uma proeza que no ano seguinte o ajudou a protagonizar uma transferência para os franceses do Sochaux onde acabaria por ser figura de proa.

Eusébio não se estreou sozinho

Para o jogo no Luxemburgo, o selecionador Fernando Peyroteo, há pouco tempo no cargo substituindo Armando Ferreira, decidiu estrear um jovem avançado que com apenas 19 anos brilhava no Benfica: Eusébio.

Num 11 renovado, o selecionador também decidiu estrear o defesa Morato e o médio Pérides, ambos do Sporting. No ataque jogaram Iaúca, Eusébio e o recém campeão europeu José Águas, capitão das quinas.

Fora do 11 ficaram nomes como Santana, Fernando Mendes e José Augusto. Decisão polémica de Fernando Peyroteo. De início Portugal alinhou com Costa Pereira, Morato, Lúcio, Hilário e Mário Lino; Cavém Coluna e Pérides; Iaúca, Eusébio e José Águas.

O selecionador Fernando Peyroteo, que enquanto jogador foi um dos famosos cinco violinos do célebre ataque do Sporting nos anos 40 e 50 e o maior goleador da história do campeonato português, saiu do Luxemburgo vergado ao peso de uma derrota inesperada mas ficou ligado à estreia de Eusébio, nesse dia 8 de outubro de 1961.

O "Pantera Negra" fez, sob o comando de Peyroteo, o primeiro de 64 jogos e 41 golos com a camisola da seleção nacional. Terceiro classificado no Mundial de 1966, e melhor marcador da competição, Eusébio, fez o último jogo pela seleção portuguesa a 13 de outubro de 1973, num empate a dois golos frente à Bulgária, no Estádio da Luz.

Eusébio da Silva Ferreira faleceu a 5 de Janeiro de 2014.