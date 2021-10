Diogo Jota fica "seguramente" fora do jogo com o Qatar

Fernando Santos confirmou, esta sexta-feira, que Diogo Jota não está apto para defrontar o Qatar, no sábado, em jogo de caráter particular.

"Seguramente [que está de fora]", afirmou o selecionador, em declarações à Sport TV. O extremo do Liverpool falhou o último treino de preparação.

Fernando Santos também admitiu que duvida que Rúben Neves, que só esta sexta-feira regressou aos treinos da seleção nacional, possa jogar com os anfitriões do Mundial 2022: "Vamos ver."

Embora o selecionador admita rodar a equipa, Cristiano Ronaldo deverá mesmo ir a jogo, de forma a manter os índices competitivos em alta, depois de duas semanas em que pouco jogou no Manchester United.

"Ele precisa de jogar, ter tempo de jogo. A última vez que fez o jogo todo foi na Liga dos Campeões [a 29 de setembro, com o Villarreal]. No último fim de semana, só jogou 20 minutos. Se só jogar com o Luxemburgo, estará praticamente 15 dias sem a intensidade do jogo. Neste momento, há uma forte probabilidade de ir a jogo, seja de início ou a meio, para que os índices competitivos estejam no máximo para o jogo com o Luxemburgo", explicou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

Portugal defronta o Qatar no sábado, às 20h15, no Estádio Algarve.



