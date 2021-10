Danilo: "Seleção igual ao PSG". Coletivo sobrepõe-se aos egos

Logo a seguir, em conferência de imprensa, Danilo sublinhou, também, o "privilégio" por ter a oportunidade de partilhar balneário com Messi, no clube, e Ronaldo, na seleção. "É um privilégio, porque são dois jogadores de exceção.

"São balneários parecidos, os do PSG e de Portugal. Às vezes pensa-se que há muitos egos no PSG, mas isso não acontece, somos muito unidos. Aqui na seleção acontece o mesmo", esclarece o jogador, em declarações à SportTV.

Danilo Pereira defende que há um traço comum entre o seu clube, o Paris Saint-Germain, e a seleção nacional, que tem a ver com a ambiente no balneário. Há muitas estrelas, mas um propósito comum.

Sendo médio, Danilo Pereira tem sido utilizado, com alguma frequência, a central, tanto em Paris como na seleção. Uma adaptação que não aborrece o jogador. Quando é chamado a jogar mais atrás, rende a sua vontade ao objetivo comum.

"Estou preparado para representar Portugal, seja a médio ou central. Para mim é um orgulho estar aqui", sustenta. Depois da eliminação do Campeonato da Europa, pela Bélgica, e após uma participação aquém das expetativas havia a dúvida sobre como se iria apresentar a equipa de Fernando Santos.

Portugal reagiu bem e Danilo garante que "a equipa está bem animicamente". O objetivo nos jogo com Catar e Luxemburgo é "ganhar, obviamente". Em particular sobre o desafio com os luxemburgueses, o médio alerta para o seu crescimento. "Têm jogadores de grande qualidade. É uma equipa que vai dar que falar nos próximos anos", prevê.

Portugal começa por defrontar o organizador do próximo Mundial, sábado às 20h15, no Estádio Algarve. Na terça-feira, no mesmo palco, recebe o Luxemburgo, em partida a contar para a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo 2022.