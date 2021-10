Rúben Neves e Diogo Jota falham treino da seleção nacional

Rúben Neves e Diogo Jota não participaram no treino da seleção nacional, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras. A ausência dos jogadores do Wolverhampton é mais um obstáculo para Fernando Santos na preparação dos jogos com Catar e Luxemburgo.

Aguarda-se por informação da Federação sobre o motivo da ausência dos dois atletas, que terão ficado no ginásio. Nelson Semedo, chamado para ocupar a vaga de Raphael Guerreiro, dispensado devido a problemas físicos, ainda não chegou de Inglaterra e só na sexta-feira vai integrar os trabalhos.

Ainda com o Wolverhampton como pano de fundo, de recordar que Trincão já não está com o grupo. O extremo testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento.