João Mário grato ao Benfica e feliz pelo reencontro com Matheus Nunes

Ausente da fase final do Campeonato da Europa, depois de ter sido campeão pelo Sporting, o médio respeita as decisões de Fernando Santos e recorda que "foram chamados grandes jogadores".

"Estou muito grato ao Benfica e ao treinador do Benfica, mas não acho que foi por isso que voltei [à seleção]. Conheço bem as ideias do 'mister' Jesus, identifico-me muito e talvez por aí esteja a ter rendimento no Benfica", avalia.

João Mário regressou às opções de Fernando Santos, nos primeiros jogos após o Euro 2020, depois de ter iniciado a sua experiência no Benfica, mas o jogador considera que a mudança para a Luz não foi o fator que levou o treinador a voltar a contar com ele.

A seleção nacional prepara-se com o Catar no sábad(...)

"É um grande jogador, sei disso porque trabalhei toda a época passada com ele no Sporting. Fico feliz por ele, era algo que ele queria [jogar pela seleção portuguesa]. Não o vejo como um concorrente, mas como um colega", sublinha.

Sem querer entrar em grandes detalhes sobre a atualidade dos clubes, João Mário assume felicidade pelo momento que está a viver no Benfica e no que toca ao reencontro com o concorrente Matheus Nunes fica um sorriso e o reconhecimento.

Matheus Nunes sucedeu a João Mário no 11 do Sporting e Rúben Amorim já comentou a troca em várias ocasiões, declarando sempre que João Mário no Sporting "não teria a influência que está a ter no Benfica".

Ambos estão de volta ao mesmo grupo, mas agora sob o comando de Fernando Santos, que prepara os jogos com Catar, no sábado, e com o Luxemburgo, na terça-feira. A convocatória original já sofreu várias alterações. Vários jogadores lesionados, o último foi Raphael Guerreiro, e Trincão, infetado com Covid-19. Nelson Semedo foi o último a integrar o trabalho.