Até pode correr por fora, mas o conforto de João Mário é jogar no meio

"Sinto-me confortável a jogar no meio, independentemente de jogar a três ou a dois. Já joguei com todos que estão aqui na seleção. Estarei sempre preparado, mas a preferência que tenho é jogar como médio-centro. Mais do que jogar por fora", salienta o jogador que na época passada, em determinado momento no Sporting, chegou a jogar mais descaído para o corredor esquerdo.

João Mário não tem problemas em jogar num meio-campo a dois, a três, com uma defesa atrás de si com três, cinco ou quatro. A experiência acumulada permite-lhe uma adaptação a diferentes sistemas, mas, estando disponível para o que os treinadores lhe pedirem, o médio do Benfica assume que é como médio-centro, jogando pelo meio, que sente conforto em campo.

Aos 28 anos, João Mário sente-se um jogador amadurecido, "mal seria", reconhece, mas esse capital de experiência permite-lhe agora gerir melhor os jogos. O médio recorda o Euro 2016, em que, admite, sentiu algumas dificuldades a nível físico.

Numa análise aos jogos que a seleção portuguesa tem agora pela frente, com Catar e Luxemburgo, João Mário diz que é necessário "termos grande equilíbrio". "Já jogámos com as duas seleções. O Catar tem uma boa equipa, tenta jogar. Temos presentes as dificuldades que tivemos no Luxembnurgo e esperamos uma seleção forte. Teremos de ter grande equilíbrio. Podemos ganhar a qualquer equipa, mas temos de respeitar todas as seleções", conclui.

Portugal disputa os dois jogos no Estádio Algarve. No sábado recebe o Catar, em partida amigável, às 20h15; na terça-feira defronta o Luxemburgo, em jogo a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2022, às 19h45. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.