Seleção com grupo mais composto, mas ainda sem Trincão e Jota

A seleção nacional já prepara o amigável com o Catar com o grupo mais composto, passando de 16 para 23 jogadores em relação ao treino de terça-feira.

José Fonte, João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário e Bernardo Silva tinham feito apenas trabalho de recuperação no primeiro dia de trabalhos, mas hoje já estiveram no relvado da Cidade do Futebol.

De fora das opções de Fernando Santos continuam ainda dois jogadores: Diogo Jota recupera de um desconforto muscular, enquanto que Francisco Trincão, chamado mais tarde devido à lesão de Rafa, fez trabalho de recuperação física.

A seleção portuguesa joga com o Catar no sábado, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, para o Grupo A de qualificação para o Mundial 2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).