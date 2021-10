Luís Martins. “Para mim, Rafael Leão é único”

Rafael Leão, convocado pela primeira vez para a Seleção principal, foi treinado na formação do Sporting por Luís Martins. O técnico vê nesta primeira chamada de Fernando Santos como o corolário do trabalho que tem feito no AC Milan.

“Há uma trajetória ascendente do Rafael Leão, não só por aquilo que está a fazer no AC Milan, mas também por aquilo que tem vindo a fazer desde que eu o conheço do Sporting ainda como Sub-17 e a evolução que teve e a confirmação do seu potencial que todos lhe atribuíam nessa idade”, disse.

Nesta entrevista a Bola Branca, Luís Martins destaca o que Rafael Leão pode dar de diferentes à equipa das quinas.

“Não acusa a responsabilidade dos grandes palcos. É um jogador que tem uma mentalidade e um aproach ao jogo muito tranquilo e muito focado. E depois nas características técnico táticas. O Rafael Leão não é o Cristiano Ronaldo, não é um 9, mas pode dar outras ferramentas a Fernando Santos: pode jogar na direita, como na esquerda, quer como 10, quer como ponta de lança fixo. Em todos os papéis, não sendo ele nenhum deles, é especialista em todos”, acrescenta.

Luís Martins acredita que esta não será uma convocatória para Rafael Leão. O treinador acredita que até pode ser uma opção para Fernando Santos no Mundial do Qatar do próximo ano.

“Fernando Santos olha para ele [Rafael Leão] já há algum tempo com atenção porque as suas performances têm sido cada vez melhores e cada vez mais consistentes. Será a primeira chamada de muitas. Para mim, Rafael Leão é único e dá um acrescento de qualidade à Seleção. É uma ferramenta que o Fernando Santos deverá pensar para o próximo Mundial do Qatar”, refere.