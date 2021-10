Dalot avisa que amigável com o Catar é para levar a sério

Diogo Dalot não faz contas ao jogo com o Luxemburgo, a contar para a fase de apuramento para o Mundial, enquanto Portugal não resolver o amigável com o Catar, marcado para sábado. O lateral do Manchester United sublinha que os jogadores "encaram os dois jogos da mesma forma".

"[Jogo com o Catar] Será excelente para prepararmos o jogo com o Luxemburgo, tanto do ponto de vista físico como mental", argumenta o jogador, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nesse sentido, e com a fase de apuramento na reta final, Dalot defende que "não adianta dizer se será mais ou menos decisivo". "Temos é de vencer os dois jogos", reforça.