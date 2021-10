Seleção volta ao palco "onde nunca perdeu"

O jogo particular da Seleção contra o Qatar, que se realiza no próximo sábado, e o desafio perante o Luxemburgo, de apuramento para o Mundial 2022, voltam a realizar-se no sul do país. O presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira garante um palco a postos e lembra que a equipa das quinas jamais perdeu na região.

"A expectativa e a alegria são grandes por voltarmos a receber os nossos ídolos. A seleção volta a uma região e um campo onde nunca perdeu e onde sempre foi feliz. Pessoas de todas as regiões do país vão deslocar-se ao Algarve para apoiar e acarinhar a nossa seleção. Estamos gratos à Federação Portuguesa de Futebol. Algarvios e todos os que têm casa nesta zona vão aproveitar para passar aqui o fim-de-semana e proporcionar um ambiente de festa, como sempre acontece no Estádio Algarve", refere.

Descentralização aplaudida

O Estádio Algarve recebeu, no passado dia 1 de setembro, a República da Irlanda. Agora, mais dois jogos seguidos no Algarve. Um sinal de reconhecimento, afirma Reinaldo Teixeira, em entrevista a Bola Branca.

"É o reconhecimento da Federação e uma forma de incentivar e dinamizar os clubes e os seus dirigentes que muito têm trabalhado nos últimos tempos. A prática é a de realizar os jogos da seleção em Lisboa ou no Porto mas havendo condições e infra-estruturas , deve motivar-se aqueles que vão trabalhando noutras zonas, vão descobrindo atletas, vão contribuindo para um melhor desempenho desportivo e social. Este espírito de distribuir os jogos pelo país demonstra uma grande visão da FPF", acrescenta.

Mérito do Portimonense

E enquanto presidente da Associação de Futebol que acolhe o Portimonense, Reinaldo Teixeira destaca o triunfo da equipa de Paulo Sérgio no estádio da Luz, no passado domingo, frente ao Benfica.

"É meritório para o Portimonense. Para nós, enquanto algarvios, é gratificante ver os clubes da região a terem bons desempenhos dentro de campo. Os clubes da Primeira Liga mas também os de outros escalões, começando pelos distritais que são a base de tudo e a fonte onde aparecem os jogadores que vão, depois, para outros patamares", conclui.