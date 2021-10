Rúben Neves quer “ganhar” ao Luxemburgo mas “não há jogos fáceis”

O médio Rúben Neves considera que “não há jogos fáceis” para Portugal e isso obriga a foco total para “ganhar todos os jogos” de qualificação para garantir o apuramento para o Mundial 2022.

O jogador do Wolverhampton reafirma que está na equipa das quinas para “dar o máximo para ajudar a Seleção”.

As partidas contra Qatar e Luxemburgo são ambas para vencer, mas Neves não tem dúvidas: “Teremos de estar no melhor nível para vencer Luxemburgo”.

Questionado sobre a chegada de Matheus Nunes ao seio da Seleção e à luta por um lugar no meio-campo, Rúben Neves começa por referir que o médio do Sporting “é um excelente jogador” e agora é “tentar que se sinta em casa”.

Rúben Neves reconhece, no entanto, que Fernando Santos tem, seguramente, dificuldades em fazer uma convocatória, tal é a qualidade do grupo de jogadores à disposição.

Já sobre a conquista da Seleção de Futsal, campeã do mundo, Neves diz ter ficado com uma “alegria enorme” e deu os parabéns pela conquista.

O jogador formado no FC Porto acrescenta que não acredita “em coincidências, acredito em trabalho” ao responder sobre se o futebol pode imitar o futsal e ser campeão do mundo, depois de no caso do Europeu a ordem ter sido inversa.

Portugal defronta, no sábado, às 20h15, o Qatar, em jogo de preparação, e, na terça-feira, às 19h45, o Luxemburgo, em partida da fase de apuramento para o Mundial 2022.