Afonso Sousa. “Mais importante é apresentarmos o nosso futebol”

O médio Afonso Sousa, dos Sub-21, não tem dúvidas que Portugal é superior ao Liechtenstein, mas promete o máximo respeito pelo adversário.

“Não vamos estar aqui a mentir. Com o respeito máximo pelo adversário, somos favoritos. O Liechtenstein pode criar as suas dificuldades, mas vamo-nos focar mais em nós. O mais importante é apresentarmos o nosso futebol. Se assim for, os golos surgirão por acréscimo”, referiu o jogador da Belenenses SAD.

Este grupo de trabalho da seleção de esperanças tem vários jogadores novos. Afonso Sousa destaca, por isso, a importância de somar tempo de trabalho para se "criarem novas rotinas e para os jogadores se conhecerem um bocadinho melhor dentro e fora de campo".

O Portugal - Liechtenstein está marcado para a próxima quinta-feira, 7 de outubro, pelas 20h15, no Estádio do Vizela. Cinco dias depois, a 12 de outubro, a equipa de Rui Jorge defronta a Islândia, em Reiquejavique, pelas 15h00.

Convocados:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), João Gonçalves (Boavista FC) e Gonçalo Tabuaço (CF Estrela)

Defesas: Eduardo Quaresma (CD Tondela), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal FC), Tiago Djaló (LOSC Lille), Tiago Araújo (FC Arouca), Tomás Tavares (FC Basel 1983) e Tomás Araújo (SL Benfica)

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória SC), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (SL Benfica), Tiago Dantas (CD Tondela), Tomás Händel (Vitória SC) e Vítor Ferreira (FC Porto)

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (SL Benfica) e Tiago Tomás (Sporting CP)