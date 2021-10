Seleção de futsal recebida em festa no aeroporto

A seleção nacional de futsal foi recebida em festa no aeroporto de Lisboa, depois de ter conquistado o inédito Campeonato do Mundo, na Lituânia.

A comitiva portuguesa chegou depois das 13h00 e foi esperada por mais de duas centenas de adeptos e alguns familiares dos jogadores e equipa técnica. As declarações ficam praticamente reservadas para a Cidade do Futebol, onde a seleção se desloca depois da chegada.

Os jogadores mostraram o troféu aos adeptos que se deslocaram até ao aeroporto. Ricardinho, eleito o melhor jogador do Mundial, foi o primeiro a sair para o exterior do aeroporto com a taça nas mãos.

Às 15h00, os novos campeões do mundo são recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O segredo foi a união, o compromisso e o sentimento de família fizeram a diferença", disse Zicky, numa curta declaração.

Portugal venceu a Argentina, que era detentora do troféu, por 2-1 na final, com golos de Pany.