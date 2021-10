Ricardinho não abre o jogo sobre o futuro. "Não é tão importante"

Ricardinho, eleito o melhor jogador do Mundial de futsal, não revela se vai continuar na seleção, ou se vai retirar-se. O ala de 36 anos recuperou de uma grave lesão e não revela o seu futuro.

"Ainda não sei, agora seria muito triste especular depois de um feito destes, custa tanto conquistar um título assim. Para mim, não é tão importante. Estou orgulhoso por ter chegado até aqui, fomos campeões da Europa e do Mundo", diz, em declarações aos jornalistas.

O jogador chorou durante o hino nacional, na final, e recordou a dificuldade na recuperação da lesão.

"Foi andar para trás no filme. Há seis meses, tive de tomar uma decisão para poder jogar este Mundial, foi no limite, uma recuperação muito difícil. Valeu a pena, já estavamos na final e não nos poderia escapar. Lutamos e está aqui a taça connosco", diz.

Ricardinho diz que a seleção de futebol foi inspiração para a conquista do Europeu em 2018 e espera agora que o futsal seja a inspiração para uma futura conquista do Mundial no futebol.

"A nossa seleção é fonte de inspiração, depois de ter conquistado em 2016. 2018 foi o culminar da aposta nesta modalidade e espero que agora seja também inspiração para o futebol", termina.