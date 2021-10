Marcelo: "Merecemos porque somos dos melhores do mundo"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, acredita que a seleção nacional mereceu vencer o Campeonato do Mundo de futsal, no último domingo. Marcelo recebeu e condecorou a equipa em Belém.

"Faltava ser os melhores do mundo. Hoje somos os melhores do mundo. Há sempre uma falta de autoestima e amor próprio em alguns compatriotas. Mas quando somos muito bons, somos os melhores do mundo, ou pelo menos dos melhores do mundo. Fiquei muito impressionado, jogámos aquilo que merece uma vitória neste Campeonato do Mundo. Merecemos porque somos dos melhores do mundo", disse.

O Presidente da República destaca o impacto da conquista na modalidade: "O futsal é uma modalidade muito popular, no sentido de quem a pratica. As vitórias têm sido sucessivas, são motivadoras para as nossas crianças e jovens", atira.

Ricardinho como "problema nacional"

Marcelo deixou ainda uma palavra especial para Ricardinho e a sua recuperação da lesão antes do Mundial.

"Ele já era história, já estava na história e decidiu fazer uma última vez história. Já tinha ganho tantas vezes o lugar de melhor do mundo, que a carreira estava feita, e o tendão não ajudava, todos nós passámos a discutir o tendão do Ricardinho como problema nacional", termina.