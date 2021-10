Portugal derrota Argentina e é campeão do mundo de futsal

Jorge Braz, selecionador:

"Vou com a taça e com a medalha para casa, vai tudo. Como disse o objectivo da medalha foi pouco para esta equipa, queiram mais e a taça. São 17 fantásticos jogadores, porque o Edu também está cá connosco. 17 homens fantásticos e não me esqueço de quem lá ficou. A dedicatória é para eles, pelo trabalho e por todos os portugueses. Disse que íamos dar a vida por Portugal, ao nosso país e fomos fantásticos. Sou o homem mais feliz do mundo hoje com uma equipa assim. Ser campeão do mundo supostamente não é fácil e é inteiramente merecido", disse à RTP.

Pany Varela, autor dos dois golos:

"Não me sinto o herói. Somos uma nação valente, independentemde de quem joga. Estávamos no topo da Europa e agora estamos no topo do Mundo".