Selecionador explica Matheus Nunes. "Porta abriu e ele entrou"

Fernando Santos sublinhou, esta quinta-feira, que a convocatória de Matheus Nunes à seleção nacional era mera questão de tempo.

O médio do Sporting, que escolheu Portugal em detrimento do Brasil, estreou-se entre os eleitos do selecionador nacional com vista aos jogos com Qatar, de caráter particular, e Luxemburgo, relativo à qualificação para o Mundial 2022. Questionado, em conferência de imprensa, sobre o luso-brasileiro, Fernando Santos foi taxativo: "Matheus Nunes estava a bater à porta da seleção. Desta vez, a porta abriu e ele entrou."

"Se o convocámos é porque entendemos, como já tinha dito antes, que tem características que nos podem trazer complementaridade em relação aos outros jogadores que temos para o meio-campo. Mas uma coisa é jogar no clube, outra na seleção. Ele no clube joga com uma linha de três atrás e apenas dois no meio-campo. Agora é integrá-lo, mas do que temos visto dele pode trazer algumas coisas à seleção nacional", aditou.