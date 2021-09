Tite "oferece" Matheus Nunes a Fernando Santos

Ao contrário do que aconteceu na convocatória anterior, Matheus Nunes não entra nas opções do selecionador brasileiro para os próximos jogos. Tite não foi questionado e não falou sobre médio do Sporting na conferência de imprensa.

Há agora a expetativa para saber se Fernando Santos irá chamar Matheus Nunes. O selecionador comprometeu-se a falar sobre ele no dia 30, quando anunciar os jogadores que vai escolher para os próximos da seleção.

Matheus Nunes, de 23 anos, nasceu no Rio de Janeiro, está há mais de 10 anos em Portugal e tem passaporte português. O jogador manifestou felicidade, quando foi chamado por Tite, mas acabou por não se juntar à canarinha, por não ter a vacinação em dia.

O Sporting recusou libertar o jogador que poderá, caso Fernando Santos o entenda, ficar feliz, mas pela chamada à seleção nacional.