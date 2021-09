Portugal goleia Israel

A Seleção feminina de futebol goleou Israel, por 4-0, na segunda jornada de qualificação para o Mundial 2023.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Telma Encarnação, Dolores Silva, Diana Gomes e Carole Costa.

Portugal vinha de um empate, também fora, contra a Turquia (1-1).

Com este triunfo, as comandadas de Francisco Neto lideram, provisoriamente, o grupo H, com quatro pontos, em dois jogos, contra 3 da Alemanha, com 1 jogo.

O próximo jogo é a 21 de outubro, em casa, contra a Sérvia.