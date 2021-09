Jorge Braz. “Venha quem vier, vai ter de levar connosco”

O selecionador de futsal confirma que Portugal está “onde queria estar”: “passar em primeiro” na fase de grupos do Mundial, apesar do empate deste domingo contra Marrocos (3-3).

Jorge Braz confirma que esta “era a seleção mais difícil, mas nós é que complicámos num ou noutro momento”.

“Após sofrer um golo, reagir como reagimos, a qualidade que tivemos a seguir, quer a pressionar, quer a jogar, quer a construir, fizemos o 2-1 e podíamos ter feito o terceiro ou o quarto. Acho que foi um período muito bom no jogo. Na segunda parte, entrámos bem, sofremos o empate num livre esquisito, mas, mesmo assim, reagimos e permitimos o empate no fim", referiu.

O técnico estava satisfeito: “Primeiro lugar do grupo, não foi com três vitórias, foi com duas vitórias e um empate, mas estamos onde queríamos estar, a passar em primeiro. Temos quatro dias para preparar o próximo jogo, venha a fase a eliminar”.

O próximo adversário, nos oitavos de final do Mundial, não é ainda conhecido mas, “venha quem vier, vai ter de levar connosco. Agora é para passar os 'oitavos' e ir para os quartos de final."

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Fábio Cecílio, Tiago Brito e Bruno Coelho.