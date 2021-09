Francisco Neto. “Felizes e com boas sensações”

O selecionador de futebol feminino disse estar “feliz” com a goleada e a exibição conseguidas contra Israel na fase de qualificação para o Mundial 2023.

Francisco Neto referiu que foram concretizados os desejos para este jogo: "Concretizámos o desejo para o jogo, que era os três pontos, e com golos, que precisávamos e trabalhámos para isso”.

“Levámos quatro pontos desta jornada dupla, queríamos os seis, mas saímos daqui felizes e com boas sensações. Duas deslocações muito complicadas e conseguimos, em menos de 72 horas, realizar dois jogos com competência, tirando aquela primeira parte da Turquia, e é nesse registo que queremos continuar neste apuramento", afirmou em declarações ao Canal 11.

O técnico explicou por que razão fez oito alterações no onze, em relação ao jogo contra a Turquia (1-1): "Percebemos após o processo do último Europeu que precisávamos de dar um passo em frente. Nos Estados Unidos [jogos particulares], já utilizámos esta rotação, já estava pensado e sabíamos que teríamos de elevar o patamar de todas as jogadoras, para estar num nível mais homogéneo”.

Neto lembrou “a estreia da Ana Rute, e algumas atletas com menos internacionalizações que deram um sinal de que podemos contar com elas”.

Outra novidade foi a mudança nos últimos jogos do 4-4-2 losango para o 4-3-3.



"A ideia é procurarmos assumir muito mais os jogos do que no passado. Temos essa obrigação. Temos algumas jogadoras que nos dão muita largura e profundidade no jogo. Para poder potenciar essas jogadoras, faz sentido esta estrutura, sabendo que normalmente jogamos contra equipas como Turquia, Israel e possivelmente a Bulgária, que se fecham muito atrás da linha da bola".

Portugal goleou por 4-0 (Telma Encarnação, Dolores Silva, Diana Gomes e Carole Costa).

Com este triunfo, as comandadas de Francisco Neto lideram, provisoriamente, o grupo H, com quatro pontos, em dois jogos, contra 3 da Alemanha, com 1 jogo.

O próximo jogo da equipa das quinas é a 21 de outubro, em casa, contra a Sérvia.