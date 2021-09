Portugal acredita na vitória contra Israel

O selecionador de futebol feminino acredita que Portugal pode derrotar Israel, na partida deste domingo de qualificação para o Mundial 2023.

Francisco Neto lembra o empate (1-1) frustrante contra a Turquia, na primeira jornada da qualificação, mas reforça a grande segunda parte feita pela equipa das quinas.

"O empate frente à Turquia deixou o grupo triste, pelo resultado, mas também confiante, devido ao que mostrámos na segunda parte. O nosso desempenho nesse período do jogo permite-nos estar tranquilos em relação ao que a equipa consegue produzir. Foi uma segunda parte muito positiva e com boas oportunidades de golo. Fica a certeza de que dominámos o jogo e podemos voltar a ser competitivos. Agora teremos de o ser durante os 90 minutos”, referiu.

Olhando para o adversário deste domingo, Neto começa por referir que “Israel é uma equipa muito próxima do que é a Turquia, ao nível do seu rendimento”.

“São equipas muito bem organizadas defensivamente e que defendem com muita gente atrás da linha da bola. E são, também, muito agressivas, principalmente quando jogam em casa", acrescentou.

O técnico nacional tem a receita: “Temos de apostar numa circulação mais rápida e não esperar que a pressão chegue até nós. Temos, igualmente, de fazer um aproveitamento melhor dos espaços. É elevar a concentração ao nível máximo e não cometer erros. Só assim conseguiremos ganhar".

Portugal criou várias ocasiões de golo contra a Turquia, mas só marcou um golo. Francisco Neto considera que "falta um bocadinho mais de confiança, e deve-se a alguma ansiedade das nossas jogadoras”. “É algo que trabalhamos com as jogadoras e acredito que vamos dar a volta por cima, porque elas têm muita qualidade e competência”.

Para a partida deste domingo, o treinador admite fazer alterações no onze titular. "É normal que surjam algumas alterações, pois poderá haver fadiga ou pequenas mazelas decorrentes do jogo. Seja como for, confio neste grupo e na qualidade das jogadoras que chamámos”.

O jogo, inédito, entre Portugal e Israel, está marcado para este domingo, a partir das 17h00.