Fernando Santos anuncia convocados da seleção a 30 de setembro

Fernando Santos vai anunciar a lista de convocados para os jogos frente ao Catar e Luxemburgo no próximo dia 30 de setembro, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, pelas 12h30.

A seleção volta a defrontar o Catar num amigável, a 9 de outubro, no Estádio Algarve, pelas 20h15. Três dias depois, a 12 de outubro, a equipa nacional recebe o Luxemburgo, também no Estádio Algarve, numa partida de qualificação para o Mundial 2022 com início agendado para as 19h45.

Rui Jorge, selecionador sub-21, também anunciará os seus escolhidos para os dois próximos compromissos da fase de qualificação para o Europeu 2023, frente ao Liechtenstein e Islândia.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Mundial 2022 com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia.