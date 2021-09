Seleção portuguesa sobe ao 7.º lugar do "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa subiu uma posição no "ranking" da FIFA, para o sétimo posto. Esta atualização contabiliza os resultados dos jogos da qualificação para o Mundial 2022, em que Portugal bateu República da Irlanda e Azerbaijão. A vitória no amigável com o Catar também é ponderada.

A seleção nacional troca de posição com a Espanha, que desce para o oitavo lugar. Na frente, como estatuto de melhor seleção do mundo, continua a Bélgica. O Brasil, na segunda posição, e a Inglaterra, em terceiro, completam o pódio. Os ingleses trocam de lugar com a França, que caiu para o quarto posto.

Destaque para a entrada da Dinamarca no "top-10", de onde saem os Estados Unidos. Os norte-americanos caem três posições para o 13.º lugar.

Relativamente aos adversários de Portugal na corrida pelo apuramento para o Campeonato do Mundo, a Sérvia está no lugar 28; a República da Irlanda fecha o "top-50"; o Luxemburgo está na posição 94; o Azerbaijão na posição 117.