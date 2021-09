Dolores Silva. Chegar ao Mundial “vai ser difícil”

A médio Dolores Silva, nova capitã da Seleção de futebol feminino, após a retirada de Cláudia Neto, está otimista no início da caminhada de qualificação para o Mundial 2023.

Portugal vai defrontar a Turquia, na quinta-feira, e Israel, no domingo.

“São dois adversários que nos vão complicar a vida, porque têm vindo a crescer nos últimos anos. É uma qualificação, como é óbvio todas as equipas querem estar ao mais alto nível e competir da melhor maneira possível. Este Mundial abre-nos mais vagas de apuramento, sabemos que vai ser difícil, mas vamos agarrar-nos com tudo a essas possibilidades e sempre focadas jogo após jogo, encarando cada um como uma final para podermos atingir os objetivos”, referiu a jogadora do Sp. Braga.

Para o Mundial de Austrália e Nova Zelândia as vagas da UEFA aumentaram de nove para 11, tendo em conta que o Campeonato do Mundo passa de 24 para 32 seleções.

Os vencedores dos nove grupos de qualificação apuram-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar um “play-off” e há mais duas vagas para o Mundial.

Convocadas:

Famalicão: Rute Costa

Ferroviária: Suzane Pires

Kansas City: Jéssica Silva

Levante: Tatiana Pinto

Marítimo: Telma Encarnação

SC Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton, Patrícia Morais, Carolina Mendes e Ana Rute

Servette FC: Inês Pereira

SL Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth e Catarina Amado

Sporting CP: Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alicia Correia