Suzane Pires regressa à seleção

O selecionador Francisco Neto convocou 23 jogadoras para os primeiros jogos de apuramento para o Mundial de 2023. Destaque para o regresso de Suzane Pires.

A avançada, de 29 anos, joga no Ferroviária, do Brasil, depois de ter passado pelo Famalicão e várias temporadas nos Estados Unidos. Já soma 23 partidas pela Seleção principal.

As convocadas concentram-se sexta-feira, 10 de setembro, na Cidade do Futebol, local onde vão treinar até segunda-feira.

Convocadas:

Famalicão: Rute Costa

Ferroviária: Suzane Pires

Kansas City: Jéssica Silva

Levante: Tatiana Pinto

Marítimo: Telma Encarnação

Sp. Braga: Diana Gomes, Dolores Silva, Andreia Norton, Patrícia Morais, Carolina Mendes e Ana Rute

Servette FC: Inês Pereira

Benfica: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Kika Nazareth e Catarina Amado

Sporting: Ana Borges, Diana Silva, Fátima Pinto, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Alícia Correia

A equipa das quinas vai defrontar a Turquia, a 16 de setembro, e depois Israel, a 19. Ambas as partidas começam às 17h00.

Portugal nunca se apurou para a fase final de um Mundial.

Dos nove grupos em competição vão sair as 11 seleções europeias (as nove vencedoras mais as duas melhores segundas classificadas) apuradas.

Os restantes nove segundos colocados vão jogar “playoffs”. Daqui saem mais duas seleções apuradas e uma terceira vai ainda disputar uma fase de grupos com seleções de outras confederações.