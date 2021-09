Rui Jorge. “Não jogámos tão bem quanto gostaria”

O selecionador de Sub-21 reconhece a superioridade contra a Bielorrússia, mas considera que faltou “matar” o jogo.

"Esperava um jogo mais difícil em termos de qualidade do adversário. Controlámos relativamente bem a profundidade, mas deixamos andar o jogo até ao fim com incerta no resultado. É perigoso com uma equipa que, em termos de altura é superior à nossa, deixarmos para o resultado ficar assim. Nos últimos minutos podíamos deitar tudo a perder num canto ou numa bola parada”, disse Rui Jorge.

O técnico nacional acrescenta que a equipa das quinas foi “bem superior”.

Apesar disso, “não jogámos tão bem quanto gostaria, fomos lentos em termos de circulação e pouco objetivos às vezes, mas vamos melhorar essa parte".

Em declarações ao Canal 11, refere que Portugal deveria “ter estado mais confortáveis e criado mais oportunidades. Precisávamos de circular mais rápido a bola e encontrar os espaços que, ainda assim, existiam. Fomos um bocado passivos e, apesar de ter sido um jogo relativamente seguro, acabámos por andar até ao fim com resultado incerto".

Os Sub-21 entraram numa nova fase. Questionado sobre os jogadores que tem ao dispor, Rui Jorge não tem dúvidas:

“Olhamos para a nossa equipa em termos de qualidade técnica e individual é muita. Os jogadores conseguem pensar bem o jogo e hoje não o fizemos tão bem, mas acredito que vamos faze-lo. É normal numa fase inicial, mas vamos fazê-lo e temos de melhorar para alcançar patamares diferentes", destacou.