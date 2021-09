Rúben Dias. Azerbaijão “é uma final para nós”

O defesa-central Rúben Dias considera que a partida contra o Azerbaijão “é uma final” para Portugal no apuramento para o Mundial 2022.

O jogador do Manchester City não tem dúvidas: “O Azerbaijão é uma equipa perigosa e temos noção disso. Mais do que observar o jogo anterior deles, o melhor exemplo é o jogo contra nós. Se não estivermos totalmente focados, poderemos ter problemas. É uma final para nós e assim o vamos encarar”.

Sobre o número de golos sofridos por Portugal na qualificação (quatro em quatro jogos), Rúben Dias confirma: “Não estamos satisfeitos”.

“Gostamos de ser os melhores no que fazemos, a marcar e a sofrer menos golos. Temos de ter essa consciência. Se os números são diferentes do que estamos habituados, vamos em busca do que for preciso para chegar onde queremos. É importante conseguir os três pontos, mas também é importante sofrer poucos golos porque, assim, estamos mais perto da vitória”, acrescentou.

O Azerbaijão – Portugal está marcado para esta terça-feira, em Baku, às 17h00.